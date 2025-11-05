Apple AirPods addio alle barriere linguistiche | arriva la traduzione simultanea in Italia
Un turista che chiede indicazioni per strada, un convegno internazionale o un cliente straniero. Sono tutte situazioni in cui c’è una lingua che potremmo non conoscere. Non è un problema, perché possiamo conversare nella nostra lingua mentre l’altra persona parla nella sua, con una traduzione istantanea che sussurra le parole all’orecchio. Non è fantascienza, ma una funzione per gli AirPods di Apple disponibile in Europa e in Italia a partire da novembre. Il blocco del Digital Markets Act. Se con gli occhiali di Meta la traduzione appare direttamente sullo schermo, con gli AirPods è possibile ascoltarla in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche questi approfondimenti
Apple, Live Translation: arriva anche Italia la traduzione in tempo reale sugli AirPods #livetranslation #apple #airpods #iPhone17 - X Vai su X
Boulder Labs, la visita ai laboratori Apple dove si progettano gli Airpods https://www.macitynet.it/?p=1440051 - facebook.com Vai su Facebook
Apple AirPods, addio alle barriere linguistiche: arriva la traduzione simultanea in Italia - Con 9 lingue è disponibile in beta e presto per il pubblico. Si legge su panorama.it
Apple, la traduzione in tempo reale con gli AirPods Pro 3 arriva in Italia - La novità era stata presentata a settembre, durante l’evento Apple dedicato agli iPhone 17 (e al nuovo iPhone Air) ... italiaoggi.it scrive
Apple porta la traduzione Live sugli AirPods anche in Europa - Dopo il debutto negli Stati Uniti, Apple annuncia l’arrivo in Europa della traduzione Live sugli AirPods. Riporta tecnoandroid.it