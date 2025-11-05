Apple AirPods addio alle barriere linguistiche | arriva la traduzione simultanea in Italia

Un turista che chiede indicazioni per strada, un convegno internazionale o un cliente straniero. Sono tutte situazioni in cui c’è una lingua che potremmo non conoscere. Non è un problema, perché possiamo conversare nella nostra lingua mentre l’altra persona parla nella sua, con una traduzione istantanea che sussurra le parole all’orecchio. Non è fantascienza, ma una funzione per gli AirPods di Apple disponibile in Europa e in Italia a partire da novembre. Il blocco del Digital Markets Act. Se con gli occhiali di Meta la traduzione appare direttamente sullo schermo, con gli AirPods è possibile ascoltarla in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

