Grande vittoria contro il Verona nel finale di gara, l'Inter di Chivu si gode i tre punti soffertissimi al Bentegodi contro la squadra di Zanetti. Oggi i nerazzurri hanno svolto la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty: regolarmente in gruppo Marcus Thuram, il quale ha ormai recuperato dall'infortunio.

Appiano Gentile Inter: matchday della sfida al Kairat Almaty