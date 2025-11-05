Appalti truccati una talpa all' interno dei carabinieri Avrebbe allertato Cuffaro sulle indagini in corso
C'è anche un tenente colonnello dei carabinieri, Stefano Palminteri, nell’inchiesta su Totò Cuffaro, ex governatore siciliano per cui ieri la procura di Palermo ha chiesto l’arresto per corruzione e turbata libertà degli incanti. Il militare, che presta servizio alla Legione come capo sezione operazioni e informazioni, è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio. Avrebbe rivelato notizie. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
"CUFFARO AL VERTICE DI ORGANIZZAZIONE CRIMINALE" | L'inchiesta della procura - leggi --> https://www.teleone.it/2025/11/05/inchiesta-appalti-truccati-per-i-pm-cuffaro-al-vertice-di-unassociazione-criminale/ - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Sanità siciliana, #appalti #truccati. Ai domiciliari 18 persone #4novembre #Tv2000 #Truffa #Sicilia @tg2000it - X Vai su X
Appalti truccati, una talpa all'interno dei carabinieri. Avrebbe allertato Cuffaro sulle indagini in corso - C'è anche un tenente colonnello dei carabinieri, Stefano Palminteri, nell’inchiesta su Totò Cuffaro , ex governatore siciliano per cui ieri la procura di ... Da msn.com
Appalti truccati nei rifiuti e nelle sanificazioni, 17 arresti - Avrebbero corrotto amministratori locali per aggiudicarsi appalti, legati alla raccolta dei rifiuti, in favore di imprenditori di riferimento del clan. Riporta rainews.it
Appalti truccati tra Campania e Sicilia, 34 indagati a Napoli - Vede al centro un sistema teso a condizionare l'assegnazione degli appalti tra Campania (per lo più il Casertano) e Sicilia, l'inchiesta della Dda di Napoli in cui si ipotizzano una serie di reati, ... Lo riporta ilmattino.it