Appalti truccati una talpa all' interno dei carabinieri Avrebbe allertato Cuffaro sulle indagini in corso

C'è anche un tenente colonnello dei carabinieri, Stefano Palminteri, nell'inchiesta su Totò Cuffaro, ex governatore siciliano per cui ieri la procura di Palermo ha chiesto l'arresto per corruzione e turbata libertà degli incanti. Il militare, che presta servizio alla Legione come capo sezione operazioni e informazioni, è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Avrebbe rivelato notizie.

