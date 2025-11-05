Appalti truccati Cuffaro e il peso della Nuova Dc sulla sanità | Abbiamo Palermo Enna e Siracusa
«Noi abbiamo Palermo, Enna e Siracusa». Così Salvatore Cuffaro, nel febbraio 2024, con un interlocutore della Nuova Dc della provincia di Messina con cui si discuteva del rafforzamento del partito nella provincia peloritana. Il riferimento dell’ex presidente è al peso del partito nelle tre aziende sanitarie provinciali. Alla richiesta di parlare con un soggetto al tempo direttore dell’Asp,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scambi di favori, gare d'appalto pilotate e pressioni sui concorsi della sanità per scegliere il vincitore. Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell’inchiesta su concorsi e appalti truccati c’è anche Salvatore Cuffaro: ecco come funzionava il sodalizio criminal - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Sanità siciliana, #appalti #truccati. Ai domiciliari 18 persone #4novembre #Tv2000 #Truffa #Sicilia @tg2000it - X Vai su X
Appalti truccati, Cuffaro e il peso della Nuova Dc sulla sanità: "Abbiamo Palermo, Enna e Siracusa" - Così Salvatore Cuffaro , nel febbraio 2024, con un interlocutore della Nuova Dc della provincia di Messina con cui ... Come scrive gazzettadelsud.it
Concorsi truccati nella sanità e appalti pilotati: così agiva il sodalizio criminale con Salvatore Cuffaro - Tra i 18 indagati dalla Procura di Palermo nell'inchiesta su concorsi e appalti truccati c'è anche Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana ... Riporta fanpage.it
Appalti truccati, chiesti i domiciliari per Salvatore Cuffaro e per il parlamentare Saverio Romano - Il gip deciderà se accogliere la richiesta di arresto l'ex presidente della Regione siciliana e se chiedere al ... Secondo ansa.it