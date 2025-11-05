appalti assicurazioni a firenze primo integrativo aziendale

Firenze, 5 novembre 2025 - Primo contratto integrativo aziendale nel settore delle assicurazioni in gestione libera a Firenze, presso l'agenzia Generali di Rifredi con circa 50 dipendenti che già applicava il contratto collettivo nazionale Anapa: lo annuncia la Fisac Cgil di Firenze, secondo cui è "una svolta storica, perché dimostra che anche negli appalti assicurativi è possibile costruire relazioni sindacali di qualità, capaci di coniugare competitività aziendale e migliori condizioni di vita e di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori". L'accordo, si legge in una nota, prevede nei suoi vari punti orario di lavoro flessibile e diritto alla disconnessione; impegno a definire un accordo collettivo sullo smart working; 10 giorni retribuiti aggiuntivi per i neopapà; estensione a unioni civili di congedi e permessi per lutti e caregiver; contributi fino a 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

