Apice convegno Giovani e Violenza – Come contrastarla

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il ciclo di incontri della rassegna “Formazione della Cultura della Legalità” oggi promossa da ADOC Sannio APS – Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, con il patrocinio gratuito del Comune di Apice e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Falcetti”. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Giovani e Violenza – Come contrastarla”, affronterà uno dei temi più urgenti e complessi della nostra società: la prevenzione della violenza giovanile e il ruolo della comunità educante nella costruzione di relazioni sane e rispettose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Apice, convegno “Giovani e Violenza – Come contrastarla”

