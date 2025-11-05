Apertura straordinaria della Centrale idroelettrica Taccani a Trezzo sull' Adda
Scopri uno dei luoghi più affascinanti e visionari della storia industriale italiana: la Centrale Idroelettrica di Crespi d’Adda, un autentico capolavoro di ingegneria e bellezza liberty.Incastonata lungo le sponde dell’Adda, nel territorio di Trezzo sull’Adda, questa maestosa struttura è un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
[APERTURA STRAORDINARIA] Grande occasione per visitare il Museo Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15) a Boves, dedicato alla maestra e war artist Adriana Filippi. L’allestimento racconta attraverso più di 150 opere la vita dei partigiani dell - facebook.com Vai su Facebook
Apertura straordinaria della centrale idroelettrica di Zogno - La Centrale idroelettrica Enel Green Power di Zogno – di notevole interesse architettonico per l’eleganza delle sue forme eclettiche e le facciate rivestite da un’elegante decorazione graffita ... Lo riporta bergamonews.it
Scilla, Consiglio Comunale straordinario sul contestato progetto della centrale idroelettrica - Un'opera ritenuta disastrosa per il territorio dal Comitato Spontaneo per la difesa della Costa Viola che invita alla mobilitazione del 3 Novembre ... Riporta reggiotv.it
Apertura della centrale idroelettrica A. Bertini - Due giornate speciali dedicate alla scoperta di uno dei simboli storici dell’energia idroelettrica in Lombardia. Segnala ecodibergamo.it