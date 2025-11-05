Aperto il bando Nidi gratis | a disposizione 20 milioni

I FONDI REGIONALI. Le domande vanno presentate entro il 20 novembre. Sostegno per i nuclei familiari con Isee minorenni fino a 25mila euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

