Anziano immobilizzato durante la notte da tre ladri e derubato

Tempo di lettura: < 1 minuto Un anziano di Aquara, in provincia di Salerno, è stato sorpreso nel sonno, immobilizzato e derubato da tre ladri entrati nella sua abitazione a pochi metri dal centro. I malviventi, dopo aver forzato il portone d’ingresso con un attrezzo da scasso, hanno minacciato l’uomo e lo hanno bloccato in una stanza mentre rovistavano in casa. I tre si sono impossessati di denaro contante e hanno sradicato dal muro una fuciliera blindata, fuggendo subito dopo. L’anziano è poi riuscito a chiedere aiuto e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Aquara, guidati dal maresciallo Pierpaolo Coppola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anziano immobilizzato durante la notte da tre ladri e derubato

