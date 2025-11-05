Anziani non autosufficienti e contributi per le rette delle strutture al via l' iter per il nuovo regolamento

La Giunta comunale ha esaminato la proposta di nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi economici a sostegno del pagamento delle rette di ricovero, in strutture residenziali, di anziani non autosufficienti, da sottoporre al Consiglio Comunale. Il testo sarà infatti presentato al vaglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

