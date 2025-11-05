Anziana travolta mentre attraversa Ricoverata in condizioni critiche
È ricoverata in condizioni critiche in ospedale una donna di 83 anni che, nella tarda mattinata di ieri, è stata investita da un’auto in via Dottori, a San Sisto. L’incidente si è verificato all’altezza dell’intersezione con via Trancanelli. L’anziana, che vive proprio nel quartiere di San Sisto, sarebbe stata investita da un’auto mentre tentava di attraversare la strada. Dal vicino Santa Maria della Misericordia è intervenuta un’ambulanza. Il personale sanitario ha provveduto a prestare le prime cure alla donna per predisporre, poi, l’urgente trasferimento al Pronto soccorso. Dopo tutti gli esami diagnostici, l’anziana è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
