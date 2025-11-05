Anziana rapinata Le rubano la borsa e finisce in ospedale

Cerreto Guidi, 5 novembre 2025 – Rapinata in pieno giorno e ferita. Una vicenda che ha fortemente provato la vittima e che lascia sgomenta un’intera comunità. Lunedì pomeriggio una donna di 73 anni, che stava passeggiando in via Bercilli in compagnia di un’altra persona, è stata avvicinata da due malviventi che le hanno strappato la borsa a tracolla, facendola cadere a terra. I banditi sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. La donna, invece, è rimasta a terra ferita. Soccorsa dal personale del 118 è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso di Empoli in codice verde e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana rapinata. Le rubano la borsa e finisce in ospedale

