Antonio Rignanese è stato ritrovato senza vita | era scomparso da giorni

È stato trovato morto Antonio Riganese, l’anziano di 85 anni di Nova Milanese scomparso da casa lo scorso mercoledì 22 ottobre.Le ricerche e il ritrovamentoL’uomo era uscito di casa intorno alle 10.30 per andare al vicino mercato. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Dopo la denuncia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

