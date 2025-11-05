Antonio Rignanese è stato ritrovato senza vita | era scomparso da giorni
È stato trovato morto Antonio Riganese, l’anziano di 85 anni di Nova Milanese scomparso da casa lo scorso mercoledì 22 ottobre.Le ricerche e il ritrovamentoL’uomo era uscito di casa intorno alle 10.30 per andare al vicino mercato. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Dopo la denuncia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Antonio Rignanese è stato ritrovato senza vita: era scomparso da giorni ift.tt/kol98PZ - X Vai su X
Da mercoledì 22 ottobre è in atto un grande dispiegamento di forze per le ricerche di Antonio Rignanese, disperso nella zona di Monza e Brianza. Oltre 56 volontarie e volontari della Croce Rossa Italiana, appartenenti ai Comitati di Nova Milanese, Muggiò, Alt Vai su Facebook
CRONACA Trovato senza vita Antonio Rignanese, l’85enne originario di Monte Sant’Angelo - Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di martedì 4 novembre a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Segnala statoquotidiano.it
Antonio Rignanese, uomo scomparso da una settimana nel Milanese: "Ha il telefono spento" - È scomparso mercoledì 22 ottobre 2025 dalla sua abitazione: è uscito verso le 10. Si legge su milanotoday.it
Scomparso da Nova Milanese, Antonio Rignanese ritrovato senza vita - Dopo due settimane di ricerche ininterrotte, è stato trovato senza vita il corpo di Antonio Rignanese. Si legge su msn.com