Antonio Morione ucciso nella sua pescheria chiesto l'ergastolo per i 4 rapinatori
La Procura ha chiesto l'ergastolo per Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo, imputati per la morte di Antonio Morione, il pescivendolo ucciso all'antivigilia di Natale del 2021 a Boscoreale (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio Morione a Boscoreale, ucciso in pescheria: chiesto ergastolo per i quattro rapinatori - Hanno agito applicando “in maniera sistematica lo stesso schema”. Come scrive ilmattino.it
Pescivendolo ucciso prima di Natale 2021, chiesti 4 ergastoli - La Procura di Torre Annunziata, con i pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, ha chiesto l'ergastolo per i quattro rapinatori imputati accusati davanti alla Corte di Assise di Napoli dell'omicidio de ... Da ansa.it
Boscoreale. 'Trentanove secondi di terrore': la banda che uccise Antonio Morione tradita da un foglio bianco e dai vestiti - Più di cinque ore di udienza per ricostruire passo dopo passo la notte in cui fu ucciso il pescivendolo di Torre Annunziata ... Secondo lostrillone.tv