Antonio Lopez chi è l' assessore candidato alle Regionali arrestato nell' inchiesta per voto di scambio a Modugno

L'inchiesta per presunto voto di scambio mafioso alle Comunali di Modugno 2020 ha portato all'arresto, tra gli altri, di Antonio Lopez, assessore alle Attività produttive della città alla periferia di Bari. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Dda, vedono anche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

