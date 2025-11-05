Antonio Lopez candidato di Forza Italia in Puglia arrestato prima delle Regionali rapporti col clan Parisi

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Lopez, assessore e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali in Puglia è stato arrestato: l'accusa di presunti rapporti con il clan Parisi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

antonio lopez candidato di forza italia in puglia arrestato prima delle regionali rapporti col clan parisi

© Notizie.virgilio.it - Antonio Lopez candidato di Forza Italia in Puglia arrestato prima delle Regionali, rapporti col clan Parisi

Scopri altri approfondimenti

antonio lopez candidato forzaVoto di scambio con i clan, a Modugno (Bari) arrestato un assessore: è candidato alle regionali con FI - Il sindaco di Modugno, nella città metropolitana di Bari, è indagato nell'ambito di un'inchiesta per voto di scambio mafioso ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Antonio Lopez Candidato Forza