Antonio Lopez candidato di Forza Italia in Puglia arrestato prima delle Regionali rapporti col clan Parisi
Antonio Lopez, assessore e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali in Puglia è stato arrestato: l'accusa di presunti rapporti con il clan Parisi.
Il sindaco di Modugno è Nicola Bonasia (centrodestra), mentre uno degli assessori, Antonio Lopez (candidato alla Regione con Fi), è tra gli arrestati
Voto di scambio con i clan, a Modugno (Bari) arrestato un assessore: è candidato alle regionali con FI - Il sindaco di Modugno, nella città metropolitana di Bari, è indagato nell'ambito di un'inchiesta per voto di scambio mafioso