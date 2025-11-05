Antonio Conte è il grande protagonista di questo inizio di stagione con il suo Napoli, anche se adesso sembrano esserci brutte notizie. Antonio Conte è un allenatore di enorme qualità. Il tecnico leccese del Napoli, anche in questa stagione, punta a raggiungere i migliori risultati possibili. A partire dalla Serie A, in cui gli azzurri si trovano in questo momento al primo posto in classifica. Certo, non è stata fino a questo momento una stagione semplice per i partenopei, che qualche caduta l’hanno avuta e subita. Tuttavia, nonostante questo, sono capolisti in campionato e anche nel girone di Champions League è ancora oggi tutto in ballo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Antonio Conte a pezzi, la notizia è devastante: che batosta