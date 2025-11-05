Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale | sarà nello staff tecnico dell’Italia Under 15 Il comunicato ufficiale
Dopo il ritiro dal calcio giocato, Antonio Candreva comincia la carriera in panchina con l’Italia Under 15. La nota Antonio Candreva intraprende una nuova sfida professionale entrando nello staff tecnico dell’Italia Under 15 guidata da Enrico Battisti. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’aprile 2025 e conseguito la qualifica UEFA B, l’ex esterno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
