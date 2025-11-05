Antitarlo svolta nel mistero La vittima sarà riesumata per eseguire l’autopsia

di Luca Amodio MONTE SAN SAVINO Non perde tempo la procura di Arezzo: via libera alla riesumazione della salma di Antonella Peruzzi. Il pm ha disposto l’ autopsia sul corpo della donna morta nella sua casa ad Alberoro. Dormiva in una camera adiacente le stanze sottoposte a trattamento antitarlo e poi sigillate. E il sospetto degli investigatori è che la morte possa essere in qualche modo collegata all’operazione eseguita da una ditta. Dopo il decesso della donna, 66 anni, anche il marito è finito all’ospedale dopo aver accusato gli stessi sintomi della consorte: nausea e disorientamento. Per tre giorni Domenico Tavanti, imprenditore orafo, 69 anni, è stato ricoverato all’ospedale San Donato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

