Le cose stanno cominciando ad animarsi anche al Trono Classico di Uomini e Donne. Nella registrazione del 4 novembre ci hanno pensato Cristiana Anania e Sara Gaudenzi a rendere il clima particolarmente focoso. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, c’è stata una strana assenza, e poi non sono mancate discussioni e momenti divertenti. Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: Alessio fa gaffe, Agnese assente, scontro tra due cavalieri. Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione del 4 novembre, che sono state riportate su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti dal Trono Over. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni UeD: Alessio fa una gaffe, scontro di fuoco tra Sara e Cristiana