Anticipazioni ' Pavarotti 90' scaletta e ospiti del concerto che celebra il tenore da Pausini a Bocelli da Il Volo a Domingo
“Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo” va in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025, su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker Stasera, mercoledì 5 novembre 2025, Canale 5 celebra il mito di Luciano Pavarotti con un evento speciale: “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
