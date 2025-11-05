Anticipazioni ' Pavarotti 90' scaletta e ospiti del concerto che celebra il tenore da Pausini a Bocelli da Il Volo a Domingo

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025

Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo” va in onda stasera, mercoledì 5 novembre 2025, su Canale 5. Alla conduzione Michelle Hunziker Stasera, mercoledì 5 novembre 2025, Canale 5 celebra il mito di Luciano Pavarotti con un evento speciale: “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

anticipazioni pavarotti 90 scaletta e ospiti del concerto che celebra il tenore da pausini a bocelli da il volo a domingo

© Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni 'Pavarotti 90', scaletta e ospiti del concerto che celebra il tenore, da Pausini a Bocelli, da Il Volo a Domingo

