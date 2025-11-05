Anthony Hopkins | un’autobiografia senza filtri

Dall’incontro casuale ancora ragazzino con Richard Burton alla creazione della sua iconica interpretazione di Hannibal Lecter, ispirata dal Bela Lugosi di Dracula e dalla precisione tagliente del suo insegnante di recitazione: è uscita ieri, in contemporanea mondiale, in oltre 20 paesi, l’autobiografia dell’icona del cinema Anthony Hopkins We Did Ok, Kid, pubblicata in Italia da Longanesi con il titolo È andata bene, ragazzino. A 87 anni l’attore gallese – due Oscar – ripercorre anche i momenti più difficili della sua vita personale, su tutti la dipendenza dall’alcol e la conquista della sobrietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anthony Hopkins: un’autobiografia senza filtri

News recenti che potrebbero piacerti

#AnthonyHopkins si racconta in una #autobiografia che esce il 4 novembre: "We Did OK, Kid" - facebook.com Vai su Facebook

#AnthonyHopkins si racconta in una #autobiografia che esce il 4 novembre: "We Did OK, Kid" - X Vai su X

Anthony Hopkins: un’autobiografia senza filtri - Dall’incontro casuale ancora ragazzino con Richard Burton alla creazione della sua iconica interpretazione di Hannibal Lecter, ispirata dal Bela ... Lo riporta quotidiano.net

Anthony Hopkins da 50 anni fuori dall'alcolismo, il racconto è nell'autobiografia - Dal Galles a Hollywood tra ansie e 'stage fright', il miracoloso addio all'alcol che gli stava distruggendo la vita, la ricerca di Dio e l'eterna memoria del padre fornaio col suo misterioso "grande s ... Segnala ansa.it

L’autobiografia di Anthony Hopkins, un ragazzino di 87 anni - I segreti di Anthony Hopkins nell'autobiografia «È andata bene, ragazzino». Si legge su elzevir.it