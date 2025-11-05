Anthony Hopkins svela il segreto dietro il verso iconico di Hannibal Lecter | è ispirato a un iconico film del 1931 che Hopkins vide da bambino

Quel sibilo. Quel suono gutturale, viscido e ipnotico che Anthony Hopkins emette come Dr. Hannibal Lecter in Il silenzio degli innocenti è diventato uno dei momenti più imitati nella storia del cinema horror. Un verso che ha gelato il sangue a milioni di spettatori, che ha generato infinite parodie e che è entrato nell’immaginario collettivo come la firma sonora di uno dei mostri più terrificanti mai portati sullo schermo. Ma da dove nasce quell’inquietante combinazione di sibili e aspirazioni? La risposta arriva direttamente da Hopkins nel suo nuovo memoir intitolato We Did OK, Kid, e collega il cannibale più famoso del cinema a un altro mostro leggendario: il Dracula di Bela Lugosi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Anthony Hopkins svela il segreto dietro il verso iconico di Hannibal Lecter: è ispirato a un iconico film del 1931 che Hopkins vide da bambino

