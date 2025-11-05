Anthea e Andrea addestramento da astronauti tra sogno sfide ed emozioni | il racconto a Fanpageit

Fanpage.it ha incontrato a Roma Anthea Comellini e Andrea Patassa, membri del corpo di Riserva degli Astronauti e delle Astronaute dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). I due talentuosi giovani, selezionati nel 2022, hanno da poco concluso il secondo dei tre moduli di addestramento. Ecco il racconto della loro esperienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

