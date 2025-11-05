Antenna a Treggiaia | sospesi i lavori sarà trattativa per un posizionamento alternativo
Si è svolto stamani, 5 novembre, in Prefettura a Pisa, un incontro fra istituzioni per affrontare il caso dell'antenna 5G la cui realizzazione era già partita le scorse settimane a Treggiaia. Contestata la posizione, sotto il Santuario della Madonna di Ripaia. Il risultato, annunciato dal sindaco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
