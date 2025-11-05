Ansia Pogacar la rivelazione lascia senza fiato | ha rischiato davvero grosso
Arrivano clamorose rivelazioni su ciò che è successo quest’anno al campione di ciclismo Tadej Pogacar. E’ successo al Tour de France. Il 2025 è stata un’annata dove il campione di ciclismo Tadej Pogacar ha realizzato una serie di grandi record, numeri sempre molto considerevoli. Vittorie sia nelle corse a tappa che in quelle di un giorno ed il ciclista sembra quasi imbattibile, al momento il dubbio è capire se qualcuno sarà in grado di impensierire o meno Tadej. Forse l’unico vero rivale del ciclista è Tadej stesso e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni abbastanza sorprendenti. Pogacar vicino al ritiro? Le parole sul Tour lasciano interdetti. 🔗 Leggi su Sportface.it
Cinque volte al traguardo, una storia mai raccontata. Nel 2025, la Lombardia ha fatto da teatro a un primato mai visto nel ciclismo mondiale. Tadej Pogacar ha vinto per la prima volta il Giro di Lombardia per cinque edizioni consecutive, un record assoluto che
Ansia Pogacar, la rivelazione lascia senza fiato: ha rischiato davvero grosso - Arrivano clamorose rivelazioni su ciò che è successo quest'anno al campione di ciclismo Tadej Pogacar.
Pogacar: "Ho temuto di non poter finire il Tour de France" - Una festa, questo è stata la Pogi Challenge in Slovenia dedicata al numero uno del mondo: Tadej Pogacar si è goduto l'affetto dei suoi tifosi all'indomani del quinto, storico successo al Giro di