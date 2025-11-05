Another Love replica puntata 5 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 5 novembre – la soap turca Another Love. Nella puntata odierna Turan e Leyla si confrontano in merito alla storia d’amore tra lei e Kenan. Turan non è d’accordo su questa relazione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 23 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

