Annunziata Napolitano | equilibrio concretezza e dialogo per il futuro del territorio

“Credo in una politica fatta di equilibrio, concretezza e dialogo. Metterò la mia esperienza e la mia energia al servizio del territorio”.Annunziata Napolitano, di Mugnano del Cardinale, è professionista esperta nel settore dell’edilizia e della gestione aziendale, con un profilo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

RFI: Napoli-Salerno, treni di nuovo in circolazione tra Torre Annunziata e Santa Maria La Bruna https://www.rtalive.it/2025/10/rfi-napoli-salerno-treni-circolazione-torre-annunziata-santa-maria-la-bruna/168363/ #rtalive #informazionelocale #rtalive_webtv #RFI - facebook.com Vai su Facebook

Napolitano: "Scongiurare le esasperazioni Serve equilibrio tra informazione e privacy" - Appello del Capo dello Stato alla Giornata dell'Informazione: "Sulle vicende giudiziarie serve un valido equilibrio tra il diritto all’informazione e il diritto alla privacy delle persone". Scrive ilgiornale.it

L’equilibrio di Giorgio Napolitano - Non era facile ma il presidente Napolitano ancora una volta ha dato prova di essere perfettamente all’altezza di un compito complesso e delicato. Come scrive panorama.it

Napolitano: Serve equilibrio tra giudici, politica e governo - Napolitano: Serve equilibrio tra giudici, politica e governo Spesso alterato con grave danno. Come scrive laprovinciadicomo.it