Annabelle 2 | Creation la spiegazione del finale del film

Annabelle 2: Creation ( qui la recensione ) è un film davvero spaventoso e anche incredibilmente divertente con un finale agghiacciante (e confuso), che vanta anche due scene post-crediti che lo collegano a un mondo molto più grande. L’ universo di Conjuring ha vissuto una prima grande espansione con il prequel di Annabelle. Lo spin-off originale è stato un altro successo finanziario per la saga horror ideata da James Wan, ma è stato stroncato dalla critica per la trama banale e gli spaventi vuoti. Il sequel Annabelle 2: Creation alza invece la posta con David F. 🔗 Leggi su Cinefilos.it