“Non aspettate di avere tempo, perché è sempre il momento giusto per valorizzarsi e avere tutto ciò che si merita”. Anna corre e sorride, i pollici alzati. “Credeteci, impegnatevi, conquistatelo, realizzatevi”. Il giorno dopo il dramma, i ragazzi della squadra, KM Sport, si sono ritrovati sulla strada. Corsa e sudore: “Per ricordarti hanno portato questi fiori per te. Sono un grazie per ogni consiglio, incoraggiamento e sorriso che hai regalato a tutti loro in questi anni. Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra, in questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna Zilio e Alberto Zordan, maratoneti e compagni di squadra: chi sono i due atleti morti a 20 giorni di distanza