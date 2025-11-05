Ankonventional 2025 Ancona torna capitale mondiale del tatuaggio

ANCONA – Si terrà ancora una volta al Palaindoor di Ancona, dal 7 al 9 novembre, l’edizione 2025 di “Ankonventional International Tattoo Expo”, l’evento mondiale dedicato al tatuaggio e all’arte contemporanea ideato da Ants Tattoo Atelier con il contributo di Cna Ancona. Con oltre 500 artisti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questo fine settimana sarò ad ANKONVENTIONAL 2025 - International Tattoo Expo Ancona Alcuni posti liberi per essere tatuati . Domenica walk in tattoo con tantissimi piccoli tattoo flash Per info tel whatsapp 377-4069904 #tatu - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, coltello alla gola per rubare il portafoglio: arresto ed espulsione lampo, il rapinatore torna in Egitto - Punta il coltello alla gola ad uno studente fuori sde per rubargli il portafoglio: arresto ed espulsione lampo, il rapinatore torna in Egitto. Riporta corriereadriatico.it

Capodanno show ad Ancona, si torna in piazza Cavour. Nuovi arredi, è ufficiale: «I lavori a gennaio» - Ieri l’assessore alle Attività produttive e ai Grandi eventi ha riunito i rappresentanti delle associazioni di categoria. Lo riporta corriereadriatico.it