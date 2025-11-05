Aniello Scarpati i funerali del poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco | diretta streaming
Oggi dalle 10.30 Chiesa Evangelica ADI, via Frà Gregorio Carafa, i funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, morto sul lavoro a Torre del. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
