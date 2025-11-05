Aniello Scarpati i funerali del poliziotto morto a Torre del Greco Piantedosi | La sua memoria è un segno di riconoscenza diretta streaming
Folla ed emozione ai funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, il carabiniere morto a Torre del Greco dopo essere stato investito da un Suv. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi Napoli darà l'ultimo saluto al poliziotto morto ad Aniello Scarpati morto nell'incidente a Torre del Greco - facebook.com Vai su Facebook
Aniello Scarpati, i funerali del poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: diretta streaming dalle 10.30 - 30 Chiesa Evangelica ADI, via Frà Gregorio Carafa, i funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, Aniello Scarpati, morto sul lavoro a Torre ... msn.com scrive
Oggi i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco - LA DIRETTA - L'agente di polizia deceduto nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre mentre era in servizio di controllo del territorio. Come scrive ansa.it
A Napoli i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, morto nello scontro contro un suv - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani partecipano a Napoli ai funerali di Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato morto il ... msn.com scrive