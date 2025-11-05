Anief firma il CCNL 22 24 | primi aumenti subito per il personale per recuperare inflazione in attesa della ripresa delle trattative per nuove risorse 25 27

Firmato finalmente il CCNL 2022-24 del comparto scuola, istruzione, ricerca e AFAM. Al via l’aggiornamento degli stipendi tabellari del personale del comparto e all’accreditamento degli arretrati. Gli aumenti complessivi stipendiali medi vanno da 82 a 186 euro mensili per il personale amministrativo e da 105 a 177 euro mensili per i docenti. L'articolo Anief firma il CCNL 2224: primi aumenti subito per il personale per recuperare inflazione in attesa della ripresa delle trattative per nuove risorse 2527 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

