Angelo Pisani al Teatro Stradanuova con Habemus Papà

Stradanuova presenta “Habemus Papà” di e con Angelo Pisani, venerdì 7 novembre alle ore 21. La nascita di una figlia che poi cresce e diventa adolescente. Si comincia dai pannolini e si arriva al primo amore, passando per la scuola maternaelementaremedia, le attività extra scolastiche (nuoto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il 7 novembre a Genova Angelo Pisani in “Habemus Papà” Teatro Stradanuova! Pannolini, adolescenza, cani da portare fuori e suocere onnipresenti: la paternità raccontata con ironia e leggerezza! Angelo Pisani vi farà ridere (e riflettere) sulla meravigliosa av - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Pisani al Teatro Stradanuova con “Habemus Papà” - Stradanuova presenta “Habemus Papà” di e con Angelo Pisani, venerdì 7 novembre alle ore 21. Si legge su genovatoday.it

Angelo Pisani a Stradanuova con Habemus Papà - La sua carriera decolla nel 1997 con la creazione del duo comico Pali e Dispari, insieme a Marco Silvestri. Secondo mentelocale.it

Angelo Pisani e Agata, vita da padre separato e figlia adolescente: «E ora andiamo sul palco con Katia Follesa, siamo ancora legati dall'amore» - Lui, il papà, è Angelo Pisani, comico e attore «da 29 anni, abbastanza per farmi stare tranquillo». milano.corriere.it scrive