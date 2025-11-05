Angelo Bonelli a Brindisi | Alleanza Verdi Sinistra avrà un risultato molto importante

Giustizia sociale e decarbonizzazione sono i temi toccati dal segretario nazionale di “Alleanza Verdi – Sinistra”, Angelo Bonelli, in occasione di un incontro con i candidati al consiglio regionale che si è svolto stamattina (mercoledì 5 novembre) presso il comitato elettorale in corso Garibaldi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

""angelo bonelli"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Intervista ad Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde «Il governo ha mentito agli italiani, nascosto che il progetto è vecchio di 28 anni, sottratto 13,5 miliardi di euro di soldi pubblici che sarebbero dovuti andare ad opere di cui il Paese ha i - facebook.com Vai su Facebook

Angelo Bonelli a Brindisi: "Alleanza Verdi Sinistra avrà un risultato molto importante" - Il leader di Avs ha incontrato i candidati al consiglio regionale, presso il comitato elettorale in corso Garibaldi: "Accordo in Europa sugli obiettivi per il clima? Riporta brindisireport.it

Bonelli a Fanpage: “Il Ponte sullo Stretto è una truffa di Salvini e Meloni, progetto va rifatto da capo” - it sul Ponte sullo Stretto e sulla decisione della Corte dei Conti che ha bloccato il progetto. Come scrive fanpage.it

Alleanza Verdi Sinistra, incontro pubblico con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - Arezzo, 4 ottobre 2025 – Alleanza Verdi Sinistra invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che si terrà ad Arezzo, lunedì 6 ottobre alle ore 21 ... Segnala lanazione.it