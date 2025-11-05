Angelini è notte fonda | quarto ko di fila

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profondo buio in casa dell’ Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di basket di serie B1 femminile è tornata a casa da Ostiano dopo aver incassato la quarta sconfitta consecutiva. Le lombarde hanno inflitto uno spietato ko 3-0 (25-20, 25-13, 25-14), confermando il momento di difficoltà della formazione romagnola. Nel primo set Cesena, con Pasini ferma ai box, arranca poi compie un gran recupero ma, alla resa dei conti, lo brucia a causa di leggerezze; in seguito, il dominio è di Ostiano. La solita nota dolente è la ricezione a cui si aggiunge un’anomala fragilità a muro, fondamentale che solitamente rappresenta un punto di forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

angelini 232 notte fonda quarto ko di fila

© Ilrestodelcarlino.it - Angelini, è notte fonda: quarto ko di fila

Contenuti che potrebbero interessarti

angelini 232 notte fondaAngelini, &#232; notte fonda: quarto ko di fila - Profondo buio in casa dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di basket di serie B1 femminile è tornata a ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Angelini 232 Notte Fonda