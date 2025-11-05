Angelina Mango sull’uscita del nuovo album | Avevo tanta paura
Angelina Mango è una di quelle artiste che sembrano nate per stare sotto i riflettori: merito del talento innato o forse del detto “buon sangue non mente”, eppure non sempre la luce è facile da reggere e lei lo sa bene. Dopo il successo ottenuto ad Amici e la vittoria al Festival di Sanremo, seguita da pressioni e aspettative a volte persino eccessive, c’è stato un momento in cui Angelina ha pensato di mollare tutto. Troppo rumore, troppe paure, forse troppe emozioni tutte insieme, ma è proprio da quella crisi che è nata una versione della cantante, forse più fragile, ma sicuramente più vera e consapevole. 🔗 Leggi su Dilei.it
