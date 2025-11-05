Angelina Mango parla per la prima volta dopo la malattia | ecco cosa ha confessato

Una diretta su TikTok, qualche risata con i fan e una confessione arrivata all’improvviso, senza filtri. Così Angelina Mango ha deciso di raccontarsi, parlando per la prima volta con sincerità di uno dei momenti più difficili della sua vita. Mentre firma le copie del suo nuovo album Caramè, la cantante si lascia andare a un racconto intimo, condividendo con chi la segue le paure, la fragilità e la forza che l’hanno accompagnata nel suo percorso di rinascita. Le prime parole di Angelina Mango dopo la malattia. « Avevo tanta paura ». Con queste parole, pronunciate quasi sottovoce durante la diretta, Angelina Mango ha spiegato quanto sia stato complesso esporsi così tanto con il suo nuovo progetto musicale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

