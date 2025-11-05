Angelina Mango a cuore aperto dopo il lungo stop | cosa è successo davvero

Caffeinamagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Tanta paura”. Angelina Mango continua a far parlare di sé. Poco fa la cantante si è resa protagonista di un’inaspettata confessione ai fan, durante un evento dedicato alla promozione del suo nuovo disco Caramè. Un momento intimo e sincero, che ha mostrato ancora una volta il lato più autentico della giovane artista. Nel corso di una diretta su TikTok, mentre firmava le copie del suo album e rispondeva ai messaggi dei fan collegati, Angelina si è lasciata andare a un flusso di emozioni e riflessioni sul suo percorso musicale. Il video, pubblicato poco dopo sui social, è diventato virale in pochi minuti, attirando l’attenzione dei suoi tantissimi sostenitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

