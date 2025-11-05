Angelina Jolie a sorpresa a Kherson per i bambini ricoverati Così Lara Croft sfida le bombe di Putin
Roma, 5 novembre 2025 - A sorpresa, in barba alle bombe di Putin, Angelina Jolie si è presentata a Kherson, Ucraina, per far visita ai bambini e alle donne ferite nei bombardamenti e ricoverati negli ospedali della città, tra le più martoriate dai missili e droni russi. Lara Croft negli ospedali di Kherson. La star del cinema è Ambasciatrice di Buona Volontà delle Nazioni Unite, e ha preso molto seriamente il suo incarico. Senza paura come la sua Lara Croft, si è recata in zona di guerra per visitare le strutture mediche locali, tra cui un ospedale per la maternità e un ospedale pediatrico, fa sapere Rbc-Ucrainam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
