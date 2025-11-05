Angelica Schiatti straccia l’assegno di Morgan rifiutato il risarcimento da 100mila euro | il processo per stalking continua

L’assegno da 100mila euro che Morgan aveva fatto recapitare sul tavolo della ex compagna Angelica Schiatti è stato rispedito al mittente. La musicista lombarda non ne vuole sapere di accettare il risarcimento proposto dal cantante e ritirare la querela per stalking, e punta tutto su una sentenza favorevole al processo. La denuncia e il tentativo fallito di giustizia riparativa. Al momento le ipotesi di reato a carico di Morgan sono atti persecutori e diffamazione aggravata, in merito a una serie di messaggi che il cantante aveva pubblicato su una chat di gruppo. Il tutto ha inizio nel 2020, quando Angelica Schiatti ottiene il codice rosso dopo aver denunciato l’ex compagno per comportamenti persecutori, tra cui messaggi, telefonate e minacce di diffondere video erotici privati. 🔗 Leggi su Open.online

