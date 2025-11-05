Angelica Schiatti straccia l’assegno di Morgan rifiutato il risarcimento da 100mila euro | il processo per stalking continua
L’assegno da 100mila euro che Morgan aveva fatto recapitare sul tavolo della ex compagna Angelica Schiatti è stato rispedito al mittente. La musicista lombarda non ne vuole sapere di accettare il risarcimento proposto dal cantante e ritirare la querela per stalking, e punta tutto su una sentenza favorevole al processo. La denuncia e il tentativo fallito di giustizia riparativa. Al momento le ipotesi di reato a carico di Morgan sono atti persecutori e diffamazione aggravata, in merito a una serie di messaggi che il cantante aveva pubblicato su una chat di gruppo. Il tutto ha inizio nel 2020, quando Angelica Schiatti ottiene il codice rosso dopo aver denunciato l’ex compagno per comportamenti persecutori, tra cui messaggi, telefonate e minacce di diffondere video erotici privati. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Morgan, a processo per stalking e diffamazione nei confronti dell’ex fidanzata Angelica Schiatti, ha risarcito la vittima con 100mila euro. Cifra che è stata accettata a titolo d’acconto da Schiatti e, come appreso da Fanpage.it, senza rimettere la querela - facebook.com Vai su Facebook
Angelica Schiatti, musicista di Merate (Lecco), di fronte alla proposta risarcitoria di Morgan, nome d'arte del cantante Marco Castoldi, ha deciso di andare avanti con il processo, rifiutandosi di ritirare la querela contro il cantautore, nonostante la proposta risar - X Vai su X
Morgan a processo per stalking con l’ex fidanzata Angelica Schiatti/ “Ha rifiutato 100 mila euro” - Morgan torna in tribunale a processo per stalking con l'ex fidanzata Angelica Schiatti: "Servono 150 mila euro" ... Si legge su ilsussidiario.net
Angelica Schiatti straccia l’assegno di Morgan, rifiutato il risarcimento da 100mila euro: il processo per stalking continua - La cantautrice ha rispedito al mittente l’offerta che l’ex compagno le aveva fatto per chiudere la questione. Come scrive open.online
Morgan tenta il colpo in tribunale: l’assegno da migliaia di euro, arriva la decisione di Angelica Schiatti - Durante il processo per stalking e diffamazione, Morgan offre 100mila euro all’ex Angelica Schiatti, ma lei rifiuta. Segnala donnaglamour.it