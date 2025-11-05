Andy Diaz si racconta | Ai Mondiali non camminavo per la pubalgia A Pichardo ho detto che…

Andy Diaz è stato il gradito ospite dell’ultima punta di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il triplista azzurro si è raccontato a 360° tra presente e futuro, analizzando in maniera particolare un’annata che lo ha visto protagonista ai massimi livelli. Il fuoriclasse del salto triplo classe 1995 ha vissuto una esperienza davvero amara nei Mondiali di Tokyo per colpa di una condizione fisica ben lontana dal suo massimo potenziale.  “ Qualche giorno prima della gara, quando ero già in Giappone, ho iniziato ad accusare un dolore più acuto del normale per colpa della pubalgia. Un problema che mi trascinavo ormai da tutto l’anno e che mi ha dato fastidio, ma ero sempre riuscito a fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

