ANDROID XStreaming 2.40 | Il Client Open Source per lo Streaming Xbox e xCloud

Gamesandconsoles.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se sei un appassionato di gaming in mobilità, XStreaming potrebbe essere la scoperta che stavi aspettando. Questa applicazione open source ti permette di streammare dalla tua console Xbox e giocare con xCloud in qualsiasi momento, supportando sia dispositivi Android che iOS. Cos’è XStreaming?. XStreaming è un client mobile open source per xCloud e lo streaming domestico Xbox, fortemente ispirato a Greenlight. La versione più recente, la 2.4.0, introduce importanti miglioramenti e nuove funzionalità. IMPORTANTE: XStreaming non è affiliato con Microsoft o Xbox. Tutti i diritti e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

android xstreaming 240 il client open source per lo streaming xbox e xcloud

© Gamesandconsoles.net - [ANDROID] XStreaming 2.4.0: Il Client Open Source per lo Streaming Xbox e xCloud

Cerca Video su questo argomento: Android Xstreaming 240 Client