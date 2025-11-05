ANDROID XStreaming 2.40 | Il Client Open Source per lo Streaming Xbox e xCloud

Se sei un appassionato di gaming in mobilità, XStreaming potrebbe essere la scoperta che stavi aspettando. Questa applicazione open source ti permette di streammare dalla tua console Xbox e giocare con xCloud in qualsiasi momento, supportando sia dispositivi Android che iOS. Cos’è XStreaming?. XStreaming è un client mobile open source per xCloud e lo streaming domestico Xbox, fortemente ispirato a Greenlight. La versione più recente, la 2.4.0, introduce importanti miglioramenti e nuove funzionalità. IMPORTANTE: XStreaming non è affiliato con Microsoft o Xbox. Tutti i diritti e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [ANDROID] XStreaming 2.4.0: Il Client Open Source per lo Streaming Xbox e xCloud