Andrea De Adamich e l'incidente che stroncò la sua carriera da pilota | Sentii le gambe rompersi

Andrea de Adamich è scomparso mercoledì 5 novembre 2025 all'età di 84 anni. Straordinario narratore del mondo dei motori, fu anche uno stimato pilota la cui carriera si interruppe drasticamente a Silverstone 1973. In quello che ancor oggi è considerato uno degli incidenti più terrificanti di sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

