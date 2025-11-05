È morto a 84 anni Andrea De Adamich, figura simbolo del motorismo italiano: pilota, commentatore e appassionato collezionista. Nato a Trieste nel 1941, aveva iniziato a correre nel 1962 e tre anni dopo conquistava già il titolo italiano di Formula 3. Da lì l'ingaggio con l'Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europei Turismo consecutivi (1966 e 1967) a bordo della Giulia GTA. Un legame, quello con il Biscione, che avrebbe attraversato tutta la sua vita. In Formula 1 corse dal 1968 al 1973 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, dividendo il box con fuoriclasse come Jackie Ickx e Chris Amon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andrea De Adamich dalla pista alle telecronache: addio all'ex pilota e volto Mediaset