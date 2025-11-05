Andrea de Adamich addio al gentiluomo dei motori | dall’incidente a Silverstone alla tv

Il silenzio dei motori, l'Italia perde uno dei suoi narratori più autentici. È morto a 84 anni Andrea de Adamich. Un nome che per molti significa benzina, coraggio e domeniche davanti al televisore. Nato a Trieste nel 1940, cresciuto tra il rumore dei motori e l'eleganza della guida pulita, de Adamich non è stato solo un pilota di Formula 1. È stato un ponte tra due mondi: quello ruggente delle piste e quello nascente dell'intrattenimento televisivo. In un'epoca in cui i piloti erano uomini di ferro, senza cinture sofisticate o simulatori, lui correva per Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, March, Surtees e Brabham.

