Andranno a ruba? Probabile Soli tre prodotti essenziali hi-tech in collaborazione fra la pop star e il brand di cosmesi rigenerativa già amato da moltissime

A 30 anni, (anche) Dua Lipa ha capito che investire nella cura della pelle è una necessità vincente. E la popstar non ha lasciato nulla al caso, anzi, si è avvalsa del meglio, per fare dell’esigenza, un’idea imprenditoriale: la cantante ha creato DUA, una linea skincare volutamente minimalista e ad altissima performance creata in collaborazione con il professor Augustinus Bader, esperto di medicina rigenerativa e founder dell’omonimo beauty brand. Minerali, il segreto di bellezza per donare alle pelle luminosità e resistenza X Clean, smart, efficace: la skincare di Dua Lipa e Augustinus Bader. Composta da soli tre prodotti studiati per preservare la salute e la bellezza della pelle nel tempo, il trio di prodotti crea il perfetto punto di contatto tra glamour pop e rigore scientifico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

