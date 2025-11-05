Ancora un infortunio sul lavoro Cede solaio | due feriti Uno è grave in Rianimazione
Cascina, 5 novembre 2025 – Un rumore sordo e un “volo” di 5-6 metri. Due i feriti, di cui uno grave. I due uomini, il datore e un operaio, di origini albanesi, di oltre 50 anni, secondo una prima ricostruzione dell’Asl, Servizio di prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spsal), si trovavano all’interno di un locale che farebbe parte in qualche modo di una ditta edile. L’incidente è accaduto lunedì intorno all’ora di pranzo. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e saranno appunto gli ispettori a cercare di fare chiarezza. I due, verso le 13.30, sono caduti dopo che un solaio sarebbe crollato nella frazione di Pettori, Cascina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
